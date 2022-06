Homem é morto a tiros durante festa em barraca na praia de Barra Nova, em Cascavel

Um homem foi assassinado a tiros em uma barraca na Praia de Barra Nova, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde de domingo (12), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A morte teria ocorrido em meio a um tiroteio no estabelecimento, que acabou com a fuga dos suspeitos. (Veja no vídeo abaixo)

Em nota, a secretaria relatou que o homem não foi identificado formalmente, enquanto uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local para coletar indícios a serem encaminhados para as investigações.

Com o desparecimento dos suspeitos envolvidos no crime, a Polícia Militar realizou buscas nas proximidades da barraca para localizá-los, mas sem sucesso. Segundo testemunhas, eles se evadiram para uma região de mangue.

"A PMCE realizou buscas na região. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Cascavel, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime", informou a nota divulgada pela SSPDS nesta segunda-feira (13).

