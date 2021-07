Homem de 63 anos é preso suspeito de manter irmãs em cárcere privado por seis anos

Um idoso de 63 anos foi preso preventivamente, nessa quarta-feira (30), suspeito de manter as próprias irmãs em cárcere privado em Tabuleiro do Norte, no interior do Estado.

Conforme investigação realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), o homem administrou a aposentadoria das duas irmãs entre os anos de 2000 e 2006. As idosas, que tinham 61 e 69 anos à época, eram mantidas trancadas em casa por um longo período, sem acesso a outras pessoas.

Segundo a Polícia, o benefício de ambas era utilizado pelo irmão para empréstimos e fins pessoais. O homem tem antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal dolosa, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo por uso restrito.

Os agentes encontraram o suspeito, que não resistiu ao cumprimento da ordem judicial, em uma sucata, na qual trabalhava recentemente. As autoridades também apuram a conduta do preso nos crimes de sequestro e cárcere privado, com desvios de proventos de pessoa idosa. Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema prisional cearense.

Como denunciar

Caso a população possa contribuir com informações que auxiliem as investigações, as autoridades dispõem de números para receber as denúncias. São eles:

Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS): 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181

Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte: (88) 3424-3811

As autoridades garantem o sigilo e o anonimato da informação.