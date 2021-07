Guarda municipal suspeito de ameaçar a ex por não aceitar o fim do relacionamento é preso no Crato

A Polícia Civil divulgou na quarta-feira (14) o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de um guarda municipal suspeito de ameaçar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento, no Crato.

O servidor público - que não terá nome e idade revelados para não expor a vítima - foi capturado na terça-feira (13), na cidade localizada na Região do Cariri, e teve o celular o aparelho celular foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Crato souberam das ameaças sofridas pela mulher no último dia 25 de junho.

As apurações apontam que o suspeito de 39 anos não aceitava o fim do relacionamento e estaria ameaçando a vítima.

Ficha criminal

Ele já tem passagens pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e receptação. O agente foi localizado no bairro Zacarias Gonçalves.

Na ofensiva, um aparelho celular foi apreendido para ser analisado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), enquanto o guarda municipal foi levado para a sede da especializada.

Lá, depois dos mandados de prisão preventiva pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar e de busca e apreensão serem cumpridos, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que ajudem nas apurações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, para o qual podem ser enviadas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Elas também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3102-1250, da Delegacia de Defesa da Mulher de Crato. A pasta informa que o sigilo e o anonimato são garantidos.