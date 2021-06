Guarda municipal é rendido e sequestrado ao buscar esposa no trabalho, no Luciano Cavalcante

Um guarda municipal foi rendido e sequestrado ao buscar a esposa no trabalho, na Câmara Municipal de Fortaleza, no Luciano Cavalcante, na noite de segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens o colocaram no porta-malas do próprio carro e o levaram com o veículo.

Na ocasião, o agente estava esperando a companheira, que também é guarda municipal, quando foi surpreendido pelos criminosos. A servidora pública viu a ação e acionou a PM, segundo os policiais militares.

Perseguição e tiroteio

Equipes da Polícia Militar, com ajuda de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), encontraram o automóvel trafegando pela BR-116, na Aerolândia.

Quando localizaram o carro, os agentes iniciaram uma perseguição contra a dupla, que abandonou o veículo e começou a efetuar disparos contra a composição, conforme a PM.

Um baleado e um morto

Durante o tiroteio, os dois homens foram baleados. Eles foram encaminhados ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, onde um morreu.

O outro continua na unidade de saúde sob escolta policial. O guarda municipal que foi vítima do crime saiu ileso e teve o automóvel recuperado.