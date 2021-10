Golpe do Pix: vítima anuncia TV, recebe falso comprovante de pagamento e entrega aparelho

Mais uma pessoa alega ter sido vítima do 'golpe do Pix' com uso do falso comprovante de transferência bancária. Nesse sábado (9), uma mulher, de identidade preservada, entregou seu aparelho televisor a um homem, no bairro Aldeota e, segundo ela, não recebeu o dinheiro em troca da venda.

A namorada da vítima conta que anunciou a televisão em um site e recebeu proposta de R$ 1.000 em troca do aparelho. Então, a namorada ficou responsável por realizar a entrega. O suspeito que aparece nas imagens foi até o local para receber a TV e apresentou um comprovante de pagamento via Pix.

A vítima diz ter conferido na conta se o dinheiro havia sido depositado, mas viu que não. No entanto, o homem falou que iria cair em instantes porque o Pix estava demorando e que ele não tinha muito tempo para esperar no local: "Então ela se convenceu e entregou, não sei como ela foi iludida desse jeito. Mas estamos denunciando pra tentar alertar outras pessoas", disse a mulher que anunciou o televisor.

Ainda conforme as vítimas, elas receberam informações que a placa do veículo que aparece nas imagens é uma placa clonada. "Nós queremos que esse cara seja barrado. Uma pessoa que faz isso, que anda em um carro clonado pode cometer muitos outros crimes piores", destacam.

Nesse domingo (10), a vítima registrou Boletim de Ocorrência pelo crime de estelionato, na Delegacia Eletrônica (Deletron). Nesta segunda (11), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura o crime através do 34º Distrito Policial (DP), no Centro. "Diligências acerca do caso estão em andamento", disse a Pasta.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações por meio do Disque-Denúncia 181, pelo (85) 3101-0181 (WhatsApp) ou pelo (85) 3101-4926, do 34° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirma.

ALERTA AOS USUÁRIOS

O delegado adjunto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Carlos Teófilo, alerta que um dos modus operandi mais percebido na Especializada é o envio de um comprovante falso de depósito para a vítima. Conforme o delegado, a principal orientação é que sempre antes de finalizar a negociação a pessoa confira se o dinheiro entrou na conta.

“É como se fosse um banco 24 horas no seu bolso. Então, os mesmos crimes antes aplicados, que finalizavam em uma transferência por TED ou DOC, agora têm como característica a transferência imediata com uso da ferramenta Pix", disse o delegado.

5 dicas de segurança, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

O cadastro das chaves Pix deve ser feito diretamente nos canais oficiais das instituições financeiras, como o aplicativo bancário, internet banking, agências ou através de contato feito pelo cliente à central de atendimento O consumidor não deve clicar em links recebidos por e-mails, pelo WhatsApp, redes sociais e por mensagens de SMS, que direcionam o usuário a um suposto cadastro da chave do Pix Tentativas de fraudes envolvendo o Pix foram identificadas como ataques de phishing, ou pescaria digital, que usam técnicas de engenharia social e consistem na manipulação do usuário para que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões Outro tipo de golpe, menos comum, são as centrais falsas oferecendo o cadastramento de chaves do Pix E lembre-se: os dados pessoais do cliente jamais são solicitados ativamente pelas instituições financeiras; na dúvida, sempre procure o gerente, uma agência ou a central de atendimento oficial da instituição para obter esclarecimentos

