Foragidos do Ceará são localizados e mortos em operação policial no Rio de Janeiro

Dois foragidos da Justiça cearense foram localizados, na terça-feira (6), durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. As informações dos homens foram repassadas pela Polícia Civil do Ceará para a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os suspeitos, identificados como José Erasmo de Sousa Filho, vulgo "Erasmo", e Carlos Menezes Bezerra, vulgo "Carlinhos", tinham mandado de prisão em aberto, mas morreram na ofensiva policial, além de um terceiro suspeito. Erasmo era apontado como líder de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, além de inúmeros homicídios e roubos em território cearense.

Com extensas fichas criminais, os criminosos detinham armamentos como pistolas e dois fuzis, além de diversos carregadores e centenas de munições, material apreendido durante a ação. Além disso, foram encontrados trajes camuflados conhecidos como roupas “Ghillie”, usadas por narcotraficantes para disfarce em regiões de mata.

A operação no Complexo do Salgueiro tinha o intuito de localizar lideranças do tráfico de drogas na área e o traficante Dalton Luiz Vieiria Santana, suspeito de ter matado a ex-namorada, Bianca Lourenço Silva. A ação policial teve participação de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINT).

As investigações foram realizadas no Ceará pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pelos departamentos de Inteligência (DIP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Mais detalhes sobre a operação que localizou a dupla será divulgada, na manhã desta quarta-feira (7), em coletiva de imprensa.