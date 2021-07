Festa clandestina com cerca de 300 pessoas é encerrada pela Polícia Militar em Tianguá

Uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas foi encerrada pela Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (4) em Tianguá. O evento, que descumpre o que está previsto no decreto estadual de isolamento social, ocorreu em um sítio na zona rural do município.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio por volta das 2h15. No local, os policiais verificaram que estava acontecendo uma festa, com banda de música, sem autorização. Também foi constatada aglomeração no espaço, contrariando as orientações estaduais contra a Covid-19.

O organizador do evento encerrou a festa após a chegada da Polícia Militar. O responsável foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência.

Denúncias sobre festas clandestinas ou aglomerações podem ser realizadas por meio do número 190, de forma anônima.