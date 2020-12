Ex-marido mata mulher a tiros na frente do filho em Salitre

Uma mulher foi assassinada a tiros pelo ex-marido na tarde deste sábado (26), em Salitre, a 520 km de Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a vítima identificada como Maria Neuvani da Silva, de 43 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo, dentro da própria casa, no bairro Campos Sales.

De acordo com informações policiais, o suspeito de cometer o crime é ex-companheiro da vítima. Ele não teve o nome divulgado. Maria Neuvani foi morta na frente de um dos filhos do casal, que tentou evitar o crime. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local. A Polícia Civil continua com as investigações com o objetivo de capturar o suspeito do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ou para o (88)3533-1309 da Delegacia Municipal de Campos Sales.