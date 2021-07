Estudante de 19 anos morre afogado no Poço da Draga, em Fortaleza

Um estudante de 19 anos morreu após se afogar no Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (7). Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, Stanley Nicolas, se afogou nas proximidades da 'Ponte Velha', por volta de 11h30. Ele estava submerso e foi retirado pelos bombeiros do fundo do mar.

De acordo com testemunhas, Stanley estava com amigos e foi arrastado pelo mar. A mãe do jovem foi até o local para acompanhar o resgate e chegou a passar mal.

O jovem já estava com pulso ausente quando foi resgatado. A pulsação voltou após uso de desfibrilador e medicação, com apoio da UTI móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Stanley ia ser levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu ainda na ambulância.

A Escola Estadual Professor César Campelo, onde ele estudava, lamentou o falecimento. O jovem faria 20 anos em agosto.