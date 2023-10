ERRAMOS: Diário do Nordeste erra na manchete da edição digital (PDF)

O Diário do Nordeste informa que errou na manchete da edição digital, a versão PDF restrita a assinantes, desta quinta-feira (26) ao destacar que "Uma criança é morta a cada 38h no Ceará", quando o correto é "A cada 38h uma pessoa de até 18 anos é morta".

Atualizamos a versão digital e reconhecemos nossa falha na veiculação do formato PDF. O Diário do Nordeste assume o compromisso com a correção.

Informamos ainda que o texto da matéria na íntegra publicado em outros formatos e canais, tais como versão portal e redes sociais, foram veiculados desde o início de formas adequadas.