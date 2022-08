Empresário francês morador de Fortaleza é suspeito de crimes contra o sistema financeiro

Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira (5) contra um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxiliares por suspeita de crimes financeiros com recursos de clientes do exterior.

A operação da Polícia Federal "Parceiros Inglórios" apreendeu documentos e mídias em imóveis na Capital para instrução de inquérito com o intuito de individualizar a atuação dos suspeitos, contabilizar os prejuízos e identificar as vítimas.

O esquema criminoso começou a ser investigado em 2019, quando os agentes tomaram conhecimento da atuação de um empresário francês e seus funcionários na gestão fraudulenta de recursos estrangeiros.

Vítimas

Segundo a PF, os suspeitos se apropriavam do dinheiro de clientes e atuavam no mercado financeiro, captando recursos para supostamente investir no Ceará sem autorização do Banco Central.

"As vítimas eram, em sua maioria, franceses e suíços residentes na Europa que confiavam nas empresas geridas pelo investigado francês para gerir recursos e tiveram prejuízos financeiros", diz nota da PF sem citar o total em dinheiro movimentado pelo grupo.

Os envolvidos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional previstos na lei 7.492/86, cujas penas somam até 24 anos de prisão.