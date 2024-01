Empresário é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra adolescente de 12 anos

Um empresário de 32 anos foi preso em flagrante por crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 12 anos, em Fortaleza (CE). A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (29), no bairro Farias Brito. Policiais Civis da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) realizaram a captura do acusado após o registro de um Boletim de Ocorrência.

A mãe da vítima relatou que o filho vinha sofrendo sucessivos abusos sexuais por parte do suspeito. O homem trocou contato com o adolescente após uma compra no estabelecimento comercial dele.

Após o fato, a violência sexual, as situações de ameaças pelo celular e a perseguição foram recorrentes. Sendo que o último episódio se deu na tarde de segunda-feira.

Carro apreendido

Após trabalho de inteligência com apoio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Dceca localizaram o suspeito em um imóvel no bairro Farias Brito. Um Corolla branco foi apreendido com o empresário, o veículo foi usado na ação criminosa.

Ainda no decorrer das investigações, a Dceca tomou conhecimento que o suspeito já havia sido preso em flagrante pela prática de crime sexual em desfavor de uma adolescente. O crime ocorreu em novembro do ano passado.

O indivíduo foi conduzido à Dceca, onde foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, o homem está à disposição do Poder Judiciário.