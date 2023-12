Dupla é presa por furtar TV, joias, relógios e até alicates de residência em Aquiraz

Uma dupla suspeita de furtar uma residência no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi presa em flagrante na manhã dessa sexta-feira (22). Em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram apreendidos cinco relógios, documentos da vítima, chaves, controle do portão da residência, joias, alicates, chaves de fenda, um telefone fixo e dois telefones celulares.

Os suspeitos foram capturados horas após o crime, no bairro José Walter, em Fortaleza, com auxílio das câmeras do Núcleo do Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da PMCE foi acionada para abordar um veículo que teria sido utilizado em um furto a residência em Aquiraz.

Durante a ofensiva, os policiais visualizaram a televisão da casa furtada dentro do veículo. Os homens identificados como Edmundo Luiz Alves Guilhon, de 47 anos, com seis passagens por furto qualificado, e Antônio Rosuel Soares Matos, de 37 anos, foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O veículo utilizado no crime foi apreendido.

A dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado e está à disposição da Justiça. O caso está sob investigação da PCCE.