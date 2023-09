Dupla comprava celulares e apresentava comprovantes de pagamento falsos no Ceará

Um homem de 21 anos e um adolescente, de 17, foram capturados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por suspeita de comprar aparelhos celulares e apresentar comprovantes de pagamento falsos. A dupla fez pelo menos três vítimas.

Polícia Civil do Ceará Em publicação Os policiais civis receberam a denúncia de que indivíduos estariam comprando aparelhos celulares e apresentando comprovantes de pagamento falsos. Segundo a investigação, essa seria a terceira vez que os suspeitos efetuavam o crime".

As três vítimas entregaram seus aparelhos celulares aos criminosos, com a esperança de estar recebendo o pagamento - com a apresentação de um comprovante falso. Os aparelhos celulares foram recuperados pelos policiais e serão restituídos aos proprietários.

Segundo a PC-CE, a investigação identificou que a dupla planejava fazer uma vítima e seguiu para o local da entrega do aparelho celular, na última terça-feira (5). Francisco Weslley de Sousa Tavares, 21, e o adolescente de 17 anos foram surpreendidos e capturados em flagrante.

A dupla foi levada à Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde Francisco Weslley foi autuado por estelionato e corrupção de menor e um ato infracional análogo ao crime de estelionato foi registrado em desfavor do adolescente. O adulto já tinha passagem pela Polícia por um roubo, ocorrido em 2020.

