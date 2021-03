Dois eventos com aglomerações são encerrados no interior do Ceará neste fim de semana

Pelo menos dois eventos com aglomerações de pessoas foram encerrados pela Polícia no interior do Ceará neste fim de semana. Em Porteiras, município localizado no Sul cearense, uma aglomeração de pessoas em um bar foi dispersada por volta das 16h50 do sábado (6). No local, pessoas consumiam bebidas alcoólicas sem máscaras fora do horário permitido.

O dono da churrascaria, Joceu Silva de Medeiros, ex-vereador da cidade, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Segundo decretro estadual, aos fins de semana, estabelecimentos comerciais devem encerrar suas atividades às 15h.

Em Orós, no Centro-Sul, uma festa de aniversário com cerca de 50 pessoas foi encerrada na tarde desse sábado (6). Ocorrência foi registrada às 16h45, também fora do horário previsto.

A denúncia de descumprimento de decreto de combate à Covid-19 terminou com o proprietário de um estabelecimento, Matias Vitor da Silva, 52, autuado. O homem informou aos policiais que estava realizando um evento para comemorar o aniversário do filho. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Icó, foi lavrado um TCO.