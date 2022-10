Delegado da Polícia Civil é baleado em tentativa de assalto em Fortaleza; veja vídeo

Um delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foi baleado, em uma tentativa de assalto, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na noite do último domingo (30). Os suspeitos fugiram sem efetuar o roubo.

Uma câmera de segurança da região filmou a ação criminosa. A reportagem apurou que o delegado estava na rua para ver a filha entrar em uma residência, quando foi surpreendido por criminosos.

Veja o vídeo:



De acordo com a Polícia Civil, em nota, "os suspeitos, que estavam em um carro roubado, abordaram a vítima que reagiu e um dos homens atirou contra o delegado". O roubo aconteceu cerca de 20 minutos antes.

O delegado, lotado na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública do Ceará (CGD), foi socorrido para uma unidade hospitalar particular em Fortaleza. A reportagem apurou que ele não corre risco de morte.

Polícia procura por criminosos

Os suspeitos de participarem da tentativa de homicídio são procurados pela Polícia. "Desde o ocorrido, equipes de diversos departamentos da PC-CE realizam diligências ininterruptas para identificar e localizar os suspeitos do crime", informou a Polícia Civil.

O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) - especializada em crimes contra a vida de agentes de segurança do Estado.

A PC-CE acrescentou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento".

"As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos."

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil