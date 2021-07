Cinco pessoas ligadas a grupo criminoso são presas pelas polícias Civil e Militar em Iguatu

Pelo menos 22 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (29), em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. A ação faz parte da segunda fase da Operação Coleta II, que visa desmembrar o crime organizado no município. As polícias Civil e Militar capturaram cinco pessoas e apreenderam três armas.

Entre os detidos, estão três homens e duas mulheres envolvidos com tráfico de drogas e homicídios na região. O grupo ainda não teve a identificação revelada. A polícia recuperou com eles duas espingardas e um revólver calibre 38, além de dinheiro e cartões de crédito.

Os suspeitos foram localizados durante a mobilização policial que contou com 12 viaturas, 60 agentes e um helicóptero.

"É a reposta da Secretaria da Segurança Pública no combate à criminalidade aqui na região. Estamos tirando de circulação, coletando armas, drogas e pessoas que estão devendo à Justiça ou cometendo flagrante delito", avalia delegado regional de Polícia Civil de Iguatu, Marcos Sandro de Lira.

A primeira fase da Operação Coleta foi realizada no último mês de junho e prendeu sete pessoas suspeitas de tráfico e homicídios.