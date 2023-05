Cinco armas e 500 munições: arsenal de policial militar é furtado de dentro de casa em Fortaleza

Um policial militar do Ceará teve um arsenal furtado, de dentro da sua casa, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (4). Foram furtadas pelo menos cinco armas de fogo (inclusive dois fuzis) e cerca de 500 munições. Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um furto qualificado, mas não detalhou os materiais subtraídos na ação criminosa.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou buscas na região. As investigações estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), unidade especializada da PC-CE, que realiza diligências no intuito de identificar a autoria do crime."

Ainda segundo a SSPDS, "o trabalho policial conta com o apoio de equipes do 26º Distrito Policial (DP)". "Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer o trabalho policial", alegou.

Crime foi descoberto por irmão de PM

Segundo informações de fontes da Polícia Civil e da Polícia Militar, o furto foi descoberto pelo irmão do PM, ao chegar na residência e ver o portão da garagem violado.

Ao chegar no imóvel, o policial militar confirmou que foram furtados dois fuzis calibre 556, três pistolas (calibre 380, Ponto 40 e 9mm) e cerca de 500 munições, que estavam dentro de um cofre, além de uma caixa de som, uma televisão e um video game.

A reportagem apurou ainda que o policial militar que teve a casa furtada é instrutor de tiros e atuou na segurança do ex-secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa.

A reportagem apurou a casa de outro militar, localizada na mesma rua do furto ocorrido ontem, também foi invadida por criminosos há cerca de um mês. Na ocasião, criminosos também levaram três pistolas. No entanto, um veículo foi localizado com o armamento dentro.

Na nota, a SSPDS destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As denúncias podem ser feitas também para o número (85) 3101-7594, da DRF. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.

