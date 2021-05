Cerca de 100 kg de droga são apreendidos em matagal de Fortaleza

Cerca de 100 kg de drogas foram apreendidos na noite do sábado (1º) por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Guajerú, em Fortaleza. Ao todo, 120 tabletes de maconha, com 96 kg, e mais 76 gramas de cocaína foram encontrados pelos policiais.

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS, a ocorrência teve início após chamadas recebidas pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO).

As informações, inicialmente, davam conta de que vários homens estariam escondidos em um matagal localizado na Rua Coronel Joaquim Pontes.

Drogas em trilha

Chegando ao local, os policiais teriam encontrado os tabletes de maconha em uma das trilhas entre as árvores, além de uma balança de precisão, instrumentos de escavação e objetos pessoais. Mesmo com os itens apreendidos, os suspeitos fugiram do local e a captura não foi possível.

As diligências para encontrá-los continuam, e o material acumulado pela Polícia Militar foi encaminhando ao 13º Distrito Policial (DP), que também deve continuar a investigação dos fatos.