Carreta é apreendida com mais de R$ 987 mil em sucata de cobre em Chorozinho

Uma carreta que transportava 24 toneladas de sucata de cobre foi apreendida na noite de segunda-feira (21), em Chorozinho, no interior do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), o material tem valor estimado em mais de R$ 987 mil.

Por volta das 19h30, os policiais rodoviários federais e representantes da Sefaz abordaram na BR 116 km 71 a M.Benz/ Actros, que estava sendo conduzida por um homem.

Durante os procedimentos de fiscalização, o motorista apresentou uma nota fiscal que, ao ser consultada pelas equipes, verificou-se que a empresa emitente não existe no endereço informado pela nota.

Delitos

Segundo as instituições, a carga não poderia sair do estado do Ceará sem o recolhimento do imposto devido. Foram apreendidos 24.110 quilos de sucata de cobre com valor estimado em R$ 987.304,50.

Foram constatados delitos como: transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal e falsidade ideológica. A carreta, o condutor e a dforam encaminhados pela Sefaz para a Polícia Judiciária.