Cachorro é arrastado por passageiro de moto em Canindé, no Interior do Ceará; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma moto arrastaram um cachorro durante trajeto no Centro de Canindé, no Interior do Ceará. As imagens enviadas ao Diário do Nordeste foram gravadas na quinta-feira (23).

A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), efetuou a prisão de um suspeito de ter participado do ato — um homem de 42 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a equipe do 4º BPM foi acionada para a ocorrência e, chegando ao local, populares que presenciaram o delito detiveram um dos indivíduos da moto. Outro suspeito conseguiu se evadir e não foi localizado.

Assista:

Cão ficou ferido

O animal foi encontrado com escoriações nas patas. O caso foi apresentado na Delegacia Regional de Canindé, onde o suspeito foi autuado por maus-tratos a animais.

No Brasil, o Artigo 32 da Lei 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, diz que é considerado crime “praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos”.

O indivíduo que for pego praticando o crime pode sofrer detenção, de três meses a um ano, e multa.