Bases do Raio serão instaladas em Mauriti e Paracuru, diz Camilo; 24 devem ser entregues até 2022

O governador Camilo Santana anunciou, na manhã desta quarta-feira (30), em entrevista à TV Verdes Mares, que mais 24 bases do Raio devem ser instaladas em municípios cearenses até 2022, com Mauriti e Paracuru já em andamento. Atualmente, cidades com mais de 30 mil habitantes são prioridades.

"Já comprei todas as motos, equipamentos e as armas. Nós temos, hoje, cinco equipes do Raio prontas. Então está faltando apenas a base do Raio, a estrutura física dos municípios ficarem prontas", explicou.

Novas cidades

Segundo o governador, uma estratégia foi pensada para decidir quais locais devem receber primeiro as novas equipes de policiais. Dessa forma, os próximos já foram definidos de forma inicial.

"Serão Mauriti, na divisa com a Paraíba, Paracuru, que fica ali na região litorânea, e Itaitinga, Santana do Acaraú e Icapuí. Apesar de não termos tudo pronto, estamos apostando em divisas ali com novos estados como estratégia", pontuou.

Camilo Santana ainda pontuou que a área técnica avaliou a necessidade de uma estrutura deste porte nas cidades que marcam a separação com outros estados próximos do Nordeste.

