Base fixa da Polícia Militar é atacada no José Walter, em Fortaleza

Uma base fixa da Polícia Militar foi atacada na madrugada desta segunda-feira (9), no Residencial Cidade Jardim I, bairro José Walter, em Fortaleza. Pelo menos dois tiros foram efetuados contra o container. Não há feridos, conforme a Polícia Militar do Ceará.

"Equipes da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral do 21º Batalhão Policial Militar realizaram rondas no local, até o momento os responsáveis ainda não foram capturados", informou em nota.

Três PMs estavam de plantão na base no momento da ação criminosa. Um veículo particular também foi atingido pelos disparos. Os agentes não sabem quem é o proprietário do transporte.

Legenda: Três PMs estavam de plantão na base no momento da ação criminosa Foto: Foto: Leábem Monteiro

A PM ressaltou que a população pode contribuir com informações anônimas que auxiliem na captura dos envolvidos através do 190 ou 181 ou ainda para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da SSPDS. Mensagem, áudio, vídeo e fotografia podem ser enviadas nessa ferramenta.