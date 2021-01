Após ser baleado em discussão no trânsito, motorista bate em poste e morre no Centro de Fortaleza

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso de um motorista que morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (31).

Éric de Moura Silva, 25 anos, perdeu o controle do carro após ser ferido, e bateu em um poste. A esposa dele e a enteada, que também estavam no carro, ficaram feridas e foram socorridas para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele morreu no local.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma que o jovem estava trafegando na avenida Duque de Caxias quando se envolveu em uma discussão de trânsito e foi atingido por tiros disparados por outro condutor. O suspeito fugiu.

De acordo com testemunhas, Éric retornava para casa com a família após visitar a mãe quando o crime aconteceu.