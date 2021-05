Agência bancária em Várzea Alegre, no Ceará, sofre tentativa de furto na madrugada deste sábado (29)

Uma tentativa de furto a uma agência do Bradesco no centro de Várzea Alegre, na região do Cariri, foi registrada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (29). Nada foi levado.

Segundo o capitão Joseliano Oliveira, comandante da 2ª CIA do 10º BPM, lotado no município, a polícia foi acionada por volta das 3 horas da manhã, após o sistema de alarmes da empresa de monitoramento do banco identificar a invasão.

O policiamento foi ao local acompanhado da gerente da agência, mas os suspeitos já haviam fugido. Não foi identificado até o momento o número de pessoas envolvidas na ação.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos tentaram entrar na parte onde fica o cofre de segurança através de um buraco que os mesmos cavaram. O alarme teria disparado após a tentativa de arrombar a porta que dá acesso à parte interna da agência

"Acreditamos que diante dessa ação os indivíduos efetuaram a fuga", disse o capitão Joseliano.

A reportagem solicitou mais informações a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento.