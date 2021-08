Adolescentes são detidos em flagrante em Sobral e Polícia apreende armas

Dois adolescentes foram detidos nesse sábado (31), em Sobral, Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, com os menores foram apreendidos dois revólveres, munições, uma capa de colete balístico e duas garrafas contendo gasolina.

O flagrante aconteceu por volta das 12h, após a Polícia receber denúncias anônimas que homens armados transitavam pela região do Boqueirão. Chegando ao local, alguns criminosos conseguiram fugir, e os dois adolescentes foram capturados.

Um dos detidos disse aos PMs que arremessou uma arma de fogo para o telhado de uma residência. "Diante dos fatos, a dupla foi levada à Delegacia Regional de Sobral, onde foi registrado um ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo em desfavor dos infratores", disse a Corporação.

A ação foi realizada pela Força Tática da 1°Cia do 3° Batalhão com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A Polícia disse permanecer em diligência com intuito de localizar e prender outros suspeitos de crimes na região.

