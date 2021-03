Adolescente é morto em Cascavel após roubar em área controlada por facção rival

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga a morte de um adolescente em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em razão de roubo em área controlada por facções criminosas. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência, na estrada da Caponga, em Cascavel, e encontrou um corpo do sexo masculino em via pública. Ainda sem identificação, o cadáver tinha ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e objeto perfurocortante.

Conforme informações da Polícia, o crime teria ocorrido em razão de o garoto, de 17 anos, ter realizado roubos em área de uma facção rival. Não há informações, contudo, sobre a ligação da vítima com organizações criminosas.

Agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local para a coleta de vestígios. O material captado pelos agentes será utilizado nos trabalhos investigativos.

Como denunciar

Quem souber de informações que possam auxiliar na investigação da Polícia pode entrar em contato pelo telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo (85) 3334-3591, número da Delegacia Metropolitana de Cascavel. As autoridades garantem o sigilo e o anonimato das informações.