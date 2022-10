Empresários são presos por envolvimento em monopólio do 'jogo do bicho' junto a facção em Fortaleza

Quatro empresários foram presos nesta quinta-feira (13), em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará. A reportagem apurou que os empresários teriam se aliado com membros de uma organização criminosa carioca para praticar o monopólio do jogo do bicho, em Fortaleza.

Mandados de prisão foram cumpridos em diversos pontos da Capital, dentre eles em um condomínio de luxo. A reportagem apurou que os suspeitos estariam ameaçando comerciantes, extorquindo dinheiro em troca de autorizar o funcionamento de determinadas empresas na periferia.

Eles são suspeitos pelos crimes de ameaça, extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento dos mandados, foram presas seis pessoas, os quatro empresários e outras duas pessoas, além de serem apreendidos 17 veículos e cerca de R$ 800 mil em espécie. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

A investigação, que culminou na operação batizada de “Saturnália”, teria iniciado a partir de uma reportagem do Diário do Nordeste, que noticiava: "Ameaças e cobranças milionárias: monopólio do 'jogo do bicho' junto a facção é investigado no Ceará".

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos bairros.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR