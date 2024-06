13 integrantes de facção criminosa da Paraíba são presos pela Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), 13 integrantes de um grupo criminoso oriundo da Paraíba. A operação aconteceu após oito meses de um intenso trabalho de inteligência e monitoramento por parte da polícia, além de troca de informações.

A "Operação Continere", coordenada pela Delegacia Municipal de Ipaumirim, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), visava identificar homens e mulheres suspeitos de integrar um grupo criminoso, originário da Paraíba, que tentava atuar no Ceará. De acordo com as investigações, os suspeitos já estavam praticando ações criminosas como a comercialização de entorpecentes e homicídios na cidade de Ipaumirim e Baixio, no Ceará. A ação também contou com o apoio de equipes das Polícias Civil e Militar da Paraíba

Armas, drogas, celulares e munições também foram apreendidos. No total, 46 decisões judiciais foram cumpridas nas cidades de Ipaumirim/CE, BaiBaixio/CE, Cajazeiras/PB, São João do Rio do Peixe/PB e Cachoeira dos Índios/PB, sendo 22 mandados de prisão preventiva e 24 de buscas e apreensão.

Legenda: Armas, entorpecentes e munições apreendidos na operação Foto: Reprodução/SSPDS

Com a conclusão da ofensiva operacional, 20 mandados de prisão preventiva foram cumpridos por crimes de integrar organização criminosa. Destes, sete foram cumpridos em unidades prisionais.

O material apreendido passará por perícia e auxiliará as investigações no intuito de identificar outros integrantes do grupo criminoso. A PCCE informou que os trabalhos seguem na região para prender todos os envolvidos já identificados pelos policiais civis.