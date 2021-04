Chefe da Secom, Flávio Rocha deve deixar o cargo, diz jornal

O almirante Flávio Rocha, responsável pela Secretaria de Comunicação (Secom), deixa o cargo que assumiu há apenas um mês. Não há detalhes sobre o substituto, mas espera-se que outro militar fique à frente da pasta. A informação é do Estadão

No fim de fevereiro, Flávio Rocha foi nomeado para o comando da Secom no lugar de Fabio Wajngarten. Ao assumir, foi apontando como um “administrador de conflitos”. Ele chegou ao Planalto no início de 2020 para assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE).

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, como Fálvio tem acumulado cargos cobiçados, escolheu uma das secretarias especiais. Por estar desde o início do governo na SAE, decidiu permanecer.