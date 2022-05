Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (9), novas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, com salários que podem chegar a quase R$ 11 mil.

Concursos públicos com vagas abertas hoje (09)

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) prorrogou as inscrições para o concurso de Analista Judiciário e Oficial de Justiça até o dia 12 de maio. O certame oferece 51 vagas e formação de cadastro reserva, e os salários chegam a quase R$ 11 mil.

Do total de vagas, 41 são reservadas para o cargo de Analista Judiciário, das quais 25 são para a área Judiciária, 11 para a área de Sistema da Informação e cinco para Infraestrutura de TI. Os rendimentos apontados são de R$ 8,795,28 mensais.

As dez oportunidades restantes no concurso são relativas ao cargo de Oficial de Justiça, com remuneração de R$ 10.824,96. O cadastro de reserva tem 306 vagas, com lotação em Fortaleza e cidades do interior.

Os candidatos serão submetidos a três etapas no certame: prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos (habilitatória e classificatória); discursiva (habilitatória e classificatória) e de títulos (classificatória), apenas para o cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária.

Interessados nas oportunidades devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame, até as 14h do dia 12 de maio para participar do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 112.

Veja mais detalhes sobre o certame nos editais completos.

IBGE

Inscrições: até 12 de maio

Vagas: 107

Escolaridade: ensino médio e superior

São 97 vagas para Agente Censitário Operacional (ACO), com salário de R$ 1.700, e 10 vagas para Coordenador Censitário Subárea (CCS), cuja remuneração é R$ 3.100.

Há oportunidades em nove estados: Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Os contratados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e previsão de contrato de até um ano, podendo ser prorrogado.

Para inscrição de forma online, o candidato deve preencher o formulário e enviá-lo para o e-mail da unidade estadual do IBGE onde a vaga está localizada. O interessado precisa ainda encaminhar a cópia do documento de identidade e da documentação que comprove o título acadêmico.

Endereço de e-mails

AL: psscomplementar.al@ibge.gov.br

MA: psscomplementar.ma@ibge.gov.br

MS: psscomplementar.ms@ibge.gov.br

PB: psscomplementar.pb@ibge.gov.br

PE: psscomplementar.pe@ibge.gov.br

RJ: psscomplementar.rj@ibge.gov.br

SC: psscomplementar.sc@ibge.gov.br

A inscrição também pode ser feita presencialmente em um dos postos indicados em cada estado (veja lista abaixo) portando cópia do documento de identidade e cópia do título acadêmico.

Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2789, Mangabeiras, Maceió (AL)

Rua de Nazaré, 49, Centro, São Luís (MA)

Rua Barão do Rio Branco,1431, Centro, Campo Grande (MS)

Rua Irineu Pinto,94,2ºAndar (SRH), Centro, João Pessoa (PB)

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1097, Sala 302, Boa Viagem, Recife (PE)

Avenida Beira Mar, 436, 10° andar, Castelo, Rio de Janeiro (RJ)

Rua João Pinto, 60, Centro, Florianópolis (SC)

Unidades de Saúde

Inscrições: até 12 de maio

Vagas: mais de 60

Escolaridade: ensino médio, técnico e superior

Taxa: varia entre R$ 60 e R$ 120

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu processo seletivo com mais de 60 vagas em unidades no Ceará. São oportunidades para profissões como médico, enfermeiro, porteiro e eletricista. As inscrições seguem até o dia 12 de maio.

Os salários variam entre R$ 1.212 até R$ 8.142, divididos em cargos de níveis médio, técnico e superior. Todas as unidades fazem parte da rede da Sesa e são administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

As inscrições acontecerão no site do Instituto Consulplan, organizador do certame, e incluem vagas imediatas e formação do cadastro de reserva.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio e técnico.

>> Confira o edital do processo seletivo

ESPCEX

Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.