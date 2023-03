Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

O Ceará tem diversos concursos e seleções públicas abertas com inscrições abertas nesta segunda-feira (27). Há vagas para diversas áreas e níveis, com salários de até R$ 11.500.

Prefeitura de Ocara

A Prefeitura de Ocara abriu concurso público com mais de 200 vagas. Há vagas de níveis superior, técnico e médio. As áreas de atuação são em setores como saúde e educação, principalmente.

Há seleção para médico, pedagogo, técnico de enfermagem, professor de diversas áreas e outros. Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (28) no site do Instituto Consulpam.

As provas objetivas, de caráter eliminatório, estão previstas para o dia 21 de maio. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 11.500.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

O concurso público da Prefeitura de Sobral tem 700 vagas destinadas a professores interessados em atuar na rede municipal de educação.

Do total, 260 vagas são destinadas ara o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais, e 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

É necessário se inscrever até terça-feira (28) no site da CEV Uece. A remuneração é de R$ 2.046,36.

>> Confira o edital completo

Câmara Municipal de Ipu

A Câmara Municipal de Ipu tem concurso público com inscrições abertas com vagas de níveis médio e fundamental. Há seleção para vigilante, motorista, auxiliar de serviços gerais, administrativo, recepcionista e redator legislativo.

São 12 vagas para posse imediata e outras 36 para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.302,00. A carga-horária é de 200h mensais.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Cetrede até 4 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de Nível Fundamental e R$ 85,00 para Nível Médio.

>> Confira o edital completo

Companhia das Docas

A Companhia das Docas do Ceará tem concurso público aberto com 37 vagas para guarda portuário. São 28 vagas de ampla concorrência, 7 para pessoas pretas e pardas e 2 para pessoas com deficiência.

A remuneração é de R$ 1.677,55, com acréscimo de adicional de risco de 40% e vantagens previstas no acordo coletivo de trabalho.

Os interessados devem se inscrever até 30 de março no site do IDIB. A taxa de inscrição para o concurso é R$ 47.

>> Confira o edital completo

Jovem-aprendiz dos Correios

Os Correios têm seleção para Jovem Aprendiz com 4.382 vagas. Há vagas para diversas cidades, entre elas Fortaleza. As inscrições estão abertas até 21 de abril no site dos Correios.

Do total, 10% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência e 20% a pretos e pardos. A jornada é de 20h semanais, divididas em atividades teóricas e práticas.

Os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. A remuneração é de salário-mínimo hora, vale-transporte e vale-refeição.

>> Confira o edital completo

Estágio no Tribunal Regional do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região abriu seleção de estagiários nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Secretariado Executivo, Ciências Econômicas e Designer Gráfico.

Os interessados devem se inscrever até 30 de março no site do CIEE. As provas também serão realizadas no portal. Podem participar os estudantes do Ensino Superior matriculados a partir do 4º semestre.

O estágio tem carga horária de 20 horas/semana e bolsa-auxílio de R$ 863 por mês para nível superior e R$ 617 por mês para nível médio. Além desse valor, há um auxílio-transporte diário de R$ 3,60, por dia de efetivo comparecido, em montante mensal de até R$ 79,20.

>> Confira o edital completo