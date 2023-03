Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (13). Procuram-se candidatos para cargos em diferentes áreas e níveis de ensino.

Prefeitura de Ocara

A Prefeitura de Ocara está com inscrições abertas para mais de 200 vagas. As inscrições vão até o dia 28 de março. Há oportunidades para candidatos com níveis superior, técnico e médio, e os salários vão até R$ 11.500. As áreas de atuação são em setores como saúde e educação, principalmente.

As provas objetivas, de caráter eliminatório, estão previstas para o dia 21 de maio.

>> Confira o edital completo

Câmara Municipal do Crato

A Câmara Municipal do Crato abriu concurso público para o preenchimento de 117 vagas. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Interessados podem se inscrever no processo seletivo até o dia 24 deste mês de março.

As taxas de inscrição são de R$ 85 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 148 para nível superior.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

Foi prorrogado para o dia 28 de março o concurso público da Prefeitura de Sobral que objetiva preencher 700 vagas destinadas a professores interessados em atuar na rede municipal de educação. O salário oferecido é de R$ 2.046,36.

>> Confira o edital completo

Petrobras

A Petrobras tem processo seletivo público aberto com 373 vagas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos, de nível técnico júnior. A remuneração base é de R$ 5.563,90.

Os interessados devem se inscrever até 17 de março no site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 62,79.

Há cargos para as áreas de enfermagem do trabalho, logística de transportes, manutenção, operação, projetos, segurança do trabalho e suprimento.

>> Confira o edital completo