Uece vai ofertar 296 vagas gratuitas em cursos profissionais de Tecnologia da Informação

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) ofertará 296 vagas em cursos gratuitos para formar profissionais da área de Tecnologia da Informação. Com previsão de início em 10 de maio, iniciativa atenderá jovens de Fortaleza e Região Metropolitana.

São 136 vagas para aulas de "Programador de Sistema", 136 para "Programador Web" e 24 para "Programador de Dispositivos Móveis". As inscrições já estão abertas no site EduLivre e acabam dia 11 de abril.

Os cursos serão possíveis devido ao programa piloto Qualifica Mais-Emprega Mais, parceria entre os Ministérios da Economia e da Educação. Ao todo, o projeto ofertará 6.069 vagas, todas gratuitas, em 11 capitais e regiões metropolitanas do Brasil.

Fazem parte do alcance dos cursos Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas.

Como se inscrever?

Os cursos são destinados a pessoas de até 29 anos, com Ensino Médio completo. É necessário residir em Fortaleza ou Região Metropolitana. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma EduLivre.

>> Acesse o link de inscrições

No site, os candidatos preencherão uma trilha educacional, onde vão conhecer mais sobre o mercado de trabalho do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Serão feitos exercícios sobre as áreas de escolha. A partir do dia 12 de abril, os selecionados receberão e-mail confirmando a matrícula.

Oportunidade

Conforme relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o setor de TIC deve demandar cerca de 420 mil profissionais anualmente até 2024. Essas oportunidades ofertadas pela Uece buscam preparar os jovens para esse mercado.

"Trata-se de um projeto-piloto, e a Uece é uma das sete instituições de ensino escolhidas em todo o Brasil para participar do programa, tendo sido selecionada por sua experiência na oferta de cursos na área de TIC, em Educação A Distância (EaD) e no desenvolvimento profissional dos jovens", pontua a coordenadora de Ensino do Pronatec/Funece, Germana Paixão.