Governo de Pernambuco abre seleção com 98 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

O Governo de Pernambuco divulgou, neste sábado (13), edital de seleção simplificada com 98 vagas para a Secretaria de Educação do estado. Do total, 60 oportunidades são para a área de alimentação escolar e 38 para a área de Arquitetura e Engenharia. Os salários chegam a R$ 4.590. As informações são do portal G1.

Com custo de R$ 24, as inscrições podem ser feitas pela internet entre a próxima segunda-feira (15) e o dia 11 de abril. O edital, publicado no Diário Oficial estadual, indica que a seleção será feita em etapa única, por meio de avaliação de títulos e experiência profissional.

Além da capital Recife, as vagas são destinadas a diversos polos. São eles: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Limoeiro, Nazaré da Mata, Palmares, Petrolina, Salgueiro e Vitória de Santo Antão.

As oportunidades são para os cargos de arquiteto, coordenador de alimentação escolar, engenheiro civil (orçamento, obra, e manutenção), engenheiro elétrico, técnico em Edificação, técnico em Climatização e Refrigeração, técnico em Segurança do Trabalho e cadista.

Resultado preliminar da seleção está previsto para o dia 27 de abril. O resultado final tem previsão de ser divulgado no dia 10 de maio, após período de recursos, entre 28 e 30 do mesmo mês.