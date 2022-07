TRT do Piauí anuncia concurso com salários iniciais entre R$ 7 mil e R$ 12 mil

O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI) anunciou, nesta terça-feira (12), um concurso público para o preenchimento de 43 vagas, sendo 17 para nível superior e 26 para nível médio, além de cadastro de reserva.

Produzidas pela Fundação Carlos Chagas, as provas objetivas devem ser aplicadas em Teresina, no dia 18 de setembro. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro.

As inscrições para participar do certame vão abrir às 10 horas desta quarta-feira (13) e custam R$ 95 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio. Elas seguem até 14h de 5 de agosto.

Veja as remunerações iniciais estipuladas:

Salário inicial para nível superior: R$ 12.455,30

Salário inicial para nível médio: R$ 7.591,37

Vagas

A maioria das vagas (20) é para o cargo de "técnico judiciário", para atuar na área administrativa do tribunal. Outra grande parcela (10) é para a função de "analista judiciário", para dar apoio especializado. Veja, abaixo, a distribuição:

1 vaga para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade;

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina (clínico geral);

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Oficial de Justiça Avaliador;

10 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Área Judiciária;

20 vagas para Técnico Judiciário – Área Administrativa;

6 vagas para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação.

Serviço

Inscrições: a partir de 10h desta quarta-feira (13) até 14h de 5 de agosto pelo site da organizadora

Data da prova objetiva: 18 de setembro

Local da prova objetiva: Teresina

Resultado: 30 de novembro