Seleção pública para profissionais da saúde em Fortaleza abre inscrições para 400 vagas

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para seleção pública com 400 vagas para profissionais da saúde em Fortaleza. A inscrição é realizada no Canal de Concursos e Seleções da prefeitura, com preenchimento de formulário.

São cinco editais, com vagas para níveis fundamental, médio, e superior. Veja a quantidade de vagas:

Nível médio e fundamental - 264 vagas (edital)

Níveo superior - 67 vagas (edital)

Médico de diversas especialidades - 44 vagas (edital)

Cargos do Samu - seis vagas (edital)

Médico veterinário - 19 vagas (edital)

As contratações de médico e médico veterinário são por tempo determinado. Para atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), há seleção para os cargos de motorista, técnico de enfermagem e enfermagem

O valor da taxa de inscrição é de R$95 para candidatos de nível médio e fundamental, R$ 140 para profissionais de nível superior e R$170 para médicos. As remunerações variam entre R$ 1.320,00 e R$ 13.806,00.

Entre as vagas para níveis fundamental e médio, os cargos são de técnico de enfermagem, auxiliar de prótese dentária, auxiliar de farmácia, técnico de laboratório, técnico de radiologia, técnico de imobilização técnico de prótese dentária, massoterapeuta, auxiliar de saúde bucal e motorista socorrista.

Para nível superior, são aceitos candidatos graduados nas áreas de enfermagem, assistência social, fisioterapia, nutrição, psicologia, educação física, terapia ocupacional, bioquímica, fonoaudiologia, farmácia, odontologia, medicina e medicina veterinária.

Seleção

A seleção consiste em prova objetiva, de caráter eliminatório. Os candidatos às vagas de enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista socorrista do Samu também passarão por etapa de treinamento e avaliação prática.

As provas objetivas serão realizadas em 18 de julho para os cargos de nível fundamental e médio e para médico e médico veterinário. Para nível superior, ocorrem em 25 de julho. E para as vagas do Samu, ocorrem em 11 de junho.

A realização das provas deve seguir protocolos sanitários contra a Covid-19. O acesso do candidato ao local de prova estará condicionado ao aferimento de temperatura e uso de máscara de proteção facial, que deverá ser utilizada durante todo o período da aplicação da prova, de modo a cobrir completamente a boca e o nariz.

Os resultados devem ser divulgados em agosto. Todos os detalhes e demais datas podem ser conferidos nos editais.