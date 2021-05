Programa Jovem Aprendiz da Vale está com inscrições abertas para 1 mil vagas

A mineradora multinacional Vale abriu, nesta segunda-feira (17), as inscrições para cerca de 1 mil vagas do Programa Jovem Aprendiz 2021. As oportunidades são distribuídas entre os estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Inscrições Programa Jovem Aprendiz Vale

As inscrições seguem até o próximo dia 31 de maio e são feitas exclusivamente online pelo site da Vale.

Os selecionados participam do programa da mineradora por até dois anos, período em que terão acesso a conteúdos teóricos e práticos de capacitação para atuar nas seguintes áreas: eletromecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos.

Durante a formação, os participantes recebem acompanhamento dos orientadores técnicos e, ao final do período do programa, recebem um certificado de conclusão.

Quem pode participar

Os interessados em se candidatar devem possuir entre 18 e 22 anos e ter concluído o Ensino Médio. Os concorrentes só podem se inscrever paga vagas no estado em que residem, mesmo no caso das oportunidades que o trabalho seja 100% remoto, além de ter disponibilidade para atuar pelo período de 6 horas.

O programa inclui também oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade.

Processo seletivo

A seleção dos jovens para o Programa Jovem Aprendiz da Vale será feito de forma online e às cegas, para garantir que características secundárias não possam influenciar da escolha. As informações que serão ocultadas são etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras.

Ao todo, o processo será composto por seis fases, todas eliminatórias. As etapas incluem inscrições e avaliações, dinâmica em grupo, painel de gestores, exame médico admissionais e divulgação de resultados.

Benefícios

Os jovens que foram selecionados para praticar do programa terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, o programa oferece vale-alimentação e refeição na fase prática.

Cronograma

Inscrições – 17 a 31 de Maio

Avaliações online – Maio

Dinâmica de grupo online – Junho

Painel virtual com Gestores – Junho e julho

Exames médicos admissionais – Agosto e setembro

Divulgação dos resultados – A partir de setembro