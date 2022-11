Professora da Unifor é finalista em concurso que premiará os docentes mais criativos do Brasil

A professora, escritora e empreendedora Magda Maya é uma das finalistas do prêmio Perestroika: em busca dos professores criativos. Após uma seleção da qual participaram 454 professores de todo o Brasil, somente 10 foram a final e estão concorrendo na categoria de Maya. Os vencedores serão anunciados em 1º de dezembro deste ano.

O trabalho de Maya teve reconhecimento na categoria Ensino Superior, a partir de sua atuação nas disciplinas de Negócios Sustentáveis (em diversos cursos da Pós-Unifor) e no curso de aperfeiçoamento em ESG também da Unifor.

"Para muito além das questões ecológicas e preservação do meio ambiente, Magda busca fazer seus alunos perceberem a natureza como mentora e fonte de inspiração para criação de processos, produtos, estruturas e inovação. Através de metodologias da Biomimética, os aprendizes chegam a criar startups tendo a natureza como benchmarks”, destaca guia do prêmio.

SOBRE MAGDA MAYA

Geógrafa e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, é autora dos livros “Sustentabilidade 4.0” e do infanto-juvenil “Plano Secreto da Natureza”.

Foto: Divulgação

Atua em sustentabilidade há mais de 15 anos, com larga experiência no campo educacional do Ensino Superior nas disciplinas de Negócios Sustentáveis e ESG da Unifor e no ensino livre por meio da Escola de Sustentabilidade 4.0.

Nas palavras de Maya, "a Escola de Sustentabilidade 4.0 foi pensada a partir da necessidade de difusão da percepção da natureza como a grande mentora para tudo o que precisamos em termos de formas, funções, estruturas e processos".

No campo institucional, foi coordenadora de Políticas Ambientais do Município de Fortaleza. No campo empresarial atua como consultora em projetos premiados nacionalmente, e nas redes sociais faz circular informações inovadoras sobre sustentabilidade com um número expressivo de seguidores.

SOBRE A PREMIAÇÃO

Com iniciativa das escolas SPUTNiK e Perestroika o objetivo do prêmio é mapear, valorizar e premiar professoras e professores com iniciativas e práticas inovadoras e criativas no Brasil.

Felipe Anghinoni Professor-fundador da Sputnik e da Perestroika “Nós nos movimentamos constantemente para valorizar a aprendizagem, o ensino intencional, e isso passa também pela valorização dos professores no nosso país”

A Perestroika espera que estes professores sejam inspiração para outros professores de todo o País, além de ter a missão de ajudar a resgatar o orgulho de ser professor.

Foram 454 inscrições em todo o País, sendo selecionados para o guia 88 destaques:

• 37 em Educação Básica

• 19 em Ensino Superior

• 21 em Ensino Livre

• 11 em Ensino Digital

Os cinco vencedores em cada uma das quatro categorias serão premiados com uma bolsa de estudos completa para acompanhar os cursos disponíveis online na plataforma da Perestroika, além de uma menção com destaque no Guia dos Professores Criativos.