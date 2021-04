Prefeitura de Fortaleza retoma credenciamento de profissionais de saúde para vagas de emprego

Após instabilidade no sistema, a Prefeitura de Fortaleza retomou às 10h desta terça-feira (27) o credenciamento de profissionais de saúde para atuação na linha de frente da Covid-19. As inscrições para as vagas de emprego encerram na próxima sexta-feira (30). O salário pode chegar a R$ 3.964,54 por 12 horas de plantão.

PÚBLICO-ALVO

Técnico em radiologia

Técnico em enfermagem

Técnico de laboratório de análises clínicas

Assistente social

Enfermeiro

Enfermeiro estomaterapeuta

Farmacêutico hospitalar

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Psicólogo

Médico

SALÁRIO

O pagamento da remuneração será por plantão de 12 horas, variando entre R$ 259,17 a R$ 476,62 para nível técnico, e de R$ 620,30 a R$ 3.964,54 para profissionais de nível superior.

CAMPO DE ATUAÇÃO E VIGÊNCIA

Os candidatos selecionados atuarão exclusivamente nas unidades de saúde geridas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que tenham leitos com pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Pasta e o Instituto Doutor José Frota (IJF) convocarão os aprovados.

O contrato de trabalho se estenderá até o dia 31 de dezembro deste ano ou enquanto permanecer a situação de emergência em saúde pública na Capital.