Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos de idiomas gratuitos; veja como participar

Estão abertas as inscrições para os primeiros cursos de idiomas do Fortaleza Bilíngue. O programa foi lançado pelo prefeito José Sarto (PDT) nessa quinta-feira (6) e oferece à população, de maneira gratuita, sete cursos presenciais e um a distância. As primeiras turmas começam a ter aulas a partir da próxima terça-feira (11).

São oferecidos cursos de inglês, espanhol e francês, que serão ministrados por profissionais do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). Os cursos presenciais ocorrerão na Embaixada Bilíngue, estrutura municipal na avenida Padre Antônio Tomás, na Aldeota, que conta com laboratório, salas de multiuso e biblioteca.

No lançamento do programa, Sarto explicou que a intenção é que, em dez anos, metade da população jovem da Capital — até 29 anos — tenha nível intermediário em um segundo idioma. "Esse equipamento vai funcionar permanentemente", afirmou o prefeito. Objetivo é impactar pelo menos 118 mil pessoas por ano.

Fortaleza Bilíngue

O programa consiste em 16 ações divididas em eixos direcionados a alunos e professores da rede pública de ensino, profissionais do setor produtivo e população em geral, com duração e metodologia adaptados a cada público.

"Não é só ensinar idiomas, é propiciar conexões, intercâmbio, trabalhar o tecido urbano com sinalização viária", afirmou o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia. O gestor acredita, inclusive, que o programa tenha potencial para se tornar referência no Brasil. "Fortaleza é uma cidade com vocação turística muito forte. Além disso, segmentos como tecnologia da informação demandam conhecimento de língua estrangeira, então, esse conhecimento é um diferencial competitivo imenso", concluiu.

Veja os cursos disponíveis

JuvFlix: inglês com série

Horário: 18h às 20h (terças e quintas)

Duração: 11 de julho a 3 de agosto de 2023

Let's Play: inglês com música

Horário: 15h às 17h (terças e quintas)

Duração: 11 de julho a 3 de agosto de 2023

Turmas de Conversação: francês

Horário: 17h às 20h (quatro vezes na semana)

Duração: 12 de julho a 3 de agosto de 2023

Turmas de Conversação: inglês

Horário: 17h às 20h (quatro vezes na semana)

Duração: 12 de julho a 3 de agosto de 2023

Turmas de Conversação: inglês

Horário: 9h às 12h (quatro vezes na semana)

Duração: 12 de julho a 3 de agosto de 2023

Turmas de Conversação: espanhol

Horário: 17h às 20h (quatro vezes na semana)

Duração: 12 de julho a 3 de agosto de 2023

Turmas de Conversação: espanhol

Horário: 9h às 12h (quatro vezes na semana)

Duração: 12 de julho a 3 de agosto de 2023

Curso EAD de inglês

Duração: 20 de julho a 20 de agosto de 2023

Onde fica a Embaixada Bilíngue?

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, 610, Aldeota