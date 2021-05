Prefeitura de Fortaleza abre seleção para professor substituto com mais de 5 mil vagas

Estão abertas as inscrições para seleção pública de professores substitutos da rede municipal de ensino de Fortaleza. Ao todo, são ofertadas 5.098 vagas para formação de cadastro de reserva.

Os interessados têm até o dia 15 de junho para efetivar a inscrição, feita exclusivamente de forma online, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

No ato do cadastro, é preciso optar pela área e distrito, além de indicar RG e CPF. O boleto deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento. O valor da inscrição é de R$ 110.

Critérios para seleção

Podem participar do processo aqueles com licenciatura em pedagogia ou licenciatura que habilite para ensino nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, artes, matemática, ciências, geografia, histórias, educação física e ensino religioso.

Para os candidatos interessados em vagas nas áreas bilíngues, é necessário também possuir formação curricular ou complementar em Libras.

Os inscritos farão prova objetiva, com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório. A data prevista para aplicação da avaliação é 4 de julho de 2021, sendo no período da manhã para os candidatos das áreas específicas e no período da tarde para os da área de pedagogia.

Protocolos de Segurança

Em razão da pandemia de Covid-19, o acesso do candidato ao local de prova estará condicionado ao aferimento de temperatura e uso de máscara de proteção facial, que deverá ser utilizada durante todo o período da avaliação, cobrindo completamente a boca e o nariz.

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), responsável pela realização do certame, disponibilizará álcool em gel em todas as salas de aplicação de prova e/ou em totens dispostos nos corredores do local de prova.

Os candidatos ainda deverão manter o distanciamento mínimo com relação à equipe de aplicação e aos outros participantes.

Veja abaixo os editais:

Edital 19.2021 (pedagogia)

Edital 20.2021 (áreas específicas)