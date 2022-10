Novo concurso da PM CE terá mil vagas, anuncia Izolda Cela

Izolda Cela Governadora do Ceará

"Lembrando também que nos temos 2.400 agentes em formação, na escola, que estarão aptos. Eles já estão prestando serviços, eles entram integrando as forças de segurança, devidamente contratados como um policial efetivo, estudante. Porque eles têm que passar uns meses de preparação na academia, mas a expectativa é que tenhamos no começo de dezembro esse grupo de profissionais fortalecendo os serviços do Ceará".