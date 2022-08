Inscrições do novo concurso do IBGE terminam nesta segunda-feira (29)

Termina nesta segunda-feira (29) as inscrições do novo concurso do IBGE, com 6.765 vagas. As oportunidades surgiram após desistências de pesquisadores do Censo de 2022.

Do total de vagas temporárias, 6.514 são para recenseador, com exigência de ensino fundamental completo. Há também 251 vagas para os cargos de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor, que demandam ensino médio completo.

As inscrições serão feitas de forma presencial e não será cobrada taxa dos interessados nas vagas. Antes da chegada no local é necessário preencher um formulário disponibilizado pelo órgão no site.

O processo seletivo não terá prova, somente a análise de títulos do candidato, com base em sua inscrição e documentação do histórico acadêmico.

Contrato pode ser prorrogado

A duração do contrato será de até 5 meses para as funções previstas no edital. Apesar disso, o contrato poderá ser prorrogado conforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.

Segundo informações divulgadas no edital, o salário do recenseador é calculado com base em produção, enquanto o do ACM é de R$ 2.100 e do ACS é R$ 1.700.