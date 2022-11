IBGE abre novo processo seletivo com 645 vagas de recenseador para o Ceará

A Superintendência do IBGE no Ceará (SES/CE) abriu novo processo seletivo para o Censo Demográfico 2022, com oferta de 645 vagas para recenseadores. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até quarta-feira (9), no horário de 8h às 17h.

Ao todo, são 363 vagas reservadas para Fortaleza, distribuídas de acordo com 23 áreas da Capital onde há maior carência de recenseadores. As outras 282 oportunidades estão distribuídas em mais 28 municípios do Ceará. (Veja abaixo a lista completa).

Conforme a SES/CE, os interessados devem se inscrever diretamente no posto de coleta do Censo no município ou bairro em que pretende trabalhar. Não será cobrada taxa de inscrição.

Requisitos

Estão aptos a concorrer ao cargo candidatos com o ensino fundamental completo. Os interessados nas vagas devem comparecer ao local indicado portando documento com foto.

A vaga de recenseador é temporária, e o contrato poderá se estender até o fim da coleta domiciliar. A remuneração será de acordo com a produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais.

Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Lista de vagas Fortaleza:

Barra Ceará I - Bairros Vila Velha e Jardim Guanabara: 20 vagas // Endereço para inscrição: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

Barra Ceará II - Bairro Barra do Ceará: 15 vagas // Endereço para inscrição: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

Barra Ceará III - Bairros Floresta e Jardim Iracema: 16 vagas // Endereço para inscrição: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

Meireles III - Bairros: Dionísio Torres e São João do Tauape, Tancredo Neves: 12 vagas // Endereço para inscrição: AV. PONTES VIEIRA, 832, SÃO JOÃO DO TAUAPE, SERPRO. CEP: 60130-240

Papicu I - Bairros: Cais do Porto/Vicente Pinzon: 50 vagas // Endereço para inscrição: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

Papicu II - Bairros: Papicu/Praia do Futuro II: 50 vagas // Endereço para inscrição: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

Granja Portugal II - Bairros: Granja Portugal e Bom Jardim: 4 vagas // Endereço para inscrição: AV. LUIZ VIEIRA, 1020 – BONSUCESSO – EMTI MARIA DO S. A. CARNEIRO. CEP: 60730-230

Granja Portugal III - Bairros: Siqueira e Bom Jardim: 4 vagas // Endereço para inscrição: RUA DIVINA, 150 – CANINDEZINHO - EEMTI SENADOR OSIRES PONTES. CEP: 60731-335

Maraponga I - Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Parque São José: 4 vagas // Endereço para inscrição: RUA ENG. LUIZ MONTENEGRO, 309-383 - SIQUEIRA - FORTALEZA/CE ( CEI FRANCISCA DE ABREU LIMA). CEP: 60732-548

Maraponga II - Rosalina e Dendê: 4 vagas // Endereço para inscrição: IBGE - AV. 13 DE MAIO, 2901 - BAIRRO BENFICA

Mondubim I - Pl. Airton Sena, (Parte Barracal), Aracapé, Itaperi (Barracal), Mondubim e Maraponga: 5 vagas // Endereço para inscrição: RUA CARLOS PIMENTA, 506 – MONDUBIM – EEMTI ESTADO DO MARANHÃO. CEP: 60714-222

Mondubim II - Planalto Ayrton Sena: 10 vagas // Endereço para inscrição: AV. A, 482 - PREF. JOSÉ WALTER- EEFM POLIVALENTE MODELO- FORTALEZA - CE. CEP: 60750-000

Cidade Jardim I e II, Jangurussu, Barroso: 20 vagas // Endereço para inscrição: IBGE - AV. 13 DE MAIO, 2901 - BAIRRO BENFICA

Edson Queiroz I - Bairros: Edson Queiroz I / Luciano Cavalcante / Parque Manibura, Salinas: 30 vagas // Endereço para inscrição: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

Bairros: Tancredo Neves e Barroso: 6 vagas // Endereço para inscrição: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

Cambeba/Curió/Guajeru/Parque Iracema/José de Alencar: 35 vagas // Endereço para inscrição: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

Lagoa Redonda 1 - Bairros: Lagoa Redonda/Sapiranga/Sabiaguaba/Coité: 30 vagas // Endereço para inscrição: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

Lagoa Redonda 2 - Bairros: Ancuri/Coaçu/Paupina/Pedras/Pq. Santa Maria: 30 vagas // Endereço para inscrição: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

Messejana - Bairros: Messejana/Barroso: 10 vagas // Endereço para inscrição: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

Conjunto Palmeiras/Jangurussu: 5 vagas // Endereço para inscrição: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

Aerolândia, Aeroporto, Alto da Balança, Vila União: 3 vagas // Endereço para inscrição: RUA MARECHAL DEODORO, 733, BENFICA, EEM - FIGUEIREDO CORREIA. CEP: 60020-060

Boa Vista/Castelão/ Dias Macedo/Serrinha/ Itaperi: 25 vagas // Endereço para inscrição: RUA MARECHAL DEODORO, 733, BENFICA, EEM - FIGUEIREDO CORREIA. CEP: 60020-060

Pici: 1 vagas // Endereço para inscrição: RUA MARECHAL DEODORO, 733, BENFICA, EEM - FIGUEIREDO CORREIA. CEP: 60020-060

Lista de vagas Ceará: