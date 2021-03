Hospitais da UFC abrem vagas de médicos para atuação no combate à Covid-19

Três Processos Seletivos Emergências (PSEs) para vagas de médicos no Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh foram reabertos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra as unidades. Inscrições são para atuação no combate à Covid-19 e seguem abertas, online, até a próxima sexta-feira (19).

O certame visa criar cadastro de médicos para reforçar a linha de frente de atuação contra o novo coronavírus, que, neste momento, está em agravamento da segunda onda pandêmica.

A atuação dos profissionais será no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).

Veja lista de especialidades médicas com vagas abertas

Infectologia

Nefrologia

Neonatologia

Pneumologia

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Clínica Médica

Medicina de Emergência

Medicina Intensiva

Medicina do Trabalho

Médico plantonista

Como se inscrever?

Até a sexta-feira, candidatos devem preencher um formulário eletrônico disponível no site da Ebserh e anexar currículo, diploma e documentação comprobatória de experiência profissional. Lista de especialidades e hospitais está disponível nesta página.

"Desde o início da pandemia, a Ebserh/MEC já contratou mais de 4 mil profissionais por meio das seleções emergenciais e tem autorização do Ministério da Economia para contratar até 6381 pessoas. No Complexo Hospitalar do Ceará já foram convocados 461 aprovados, dos quais 105 estão ativos no HUWC e na Maternidade-Escola", pontua a Ebserh.