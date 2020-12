Grupo Edson Queiroz lança Academia GEQ, plataforma corporativa para desenvolver colaboradores

O Grupo Edson Queiroz, conglomerado empresarial que completa 70 anos em 2021, lançou na última sexta-feira (18) a Academia GEQ – uma plataforma educacional que levará desenvolvimento para seus mais de 10.200 funcionários. O lançamento aconteceu em evento online para os colaboradores com a apresentação do presidente do Grupo Edson Queiroz, Abelardo Rocha.

O propósito da Academia GEQ é investir no desenvolvimento do capital humano, estimulando a criatividade e a inovação, tendo como alicerce os valores e jeito de ser da companhia. A plataforma visa criar uma organização orientada para a alta performance e excelência nos resultados.

“Mais do que oferecer treinamentos, a Academia GEQ quer gerar uma condição de aprendizado e conhecimento aberto e disponível para todos os níveis na empresa. Buscaremos promover o autodesenvolvimento dos colaboradores para que eles tenham protagonismo do seu crescimento”, explica Abelardo durante a apresentação do programa. “Aprendemos, compartilhamos e crescemos é um lema que faz parte dos nossos valores e a Academia GEQ vem para reforçar esta cultura de alta performance que tanto almejamos”, destaca.

A Academia GEQ conta com quatro eixos que apontam para o propósito da plataforma: disseminar a cultura organizacional, contribuir para o desempenho e resultados, criar oportunidades de ampliar conhecimentos e experiências de aprendizado e ser a base para a construção dos planos de desenvolvimento.

“Queremos levar a importância do aprendizado contínuo, de nunca parar. O aprendizado permanente nos faz crescer, nos faz pessoas melhores e a Academia GEQ nasce com esse DNA”, explica Otameiry Furtado, diretora de Recursos Humanos do Grupo Edson Queiroz.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.