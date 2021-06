Fortaleza divulga resultado de credenciamento de profissionais para combate à Covid-19

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (17), o resultado do credenciamento de profissionais da saúde para atuarem na assistência, na prevenção e no combate à pandemia da Covid-19 no município.

É possível conferir os nomes selecionados na lista disponibilizada pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Conforme o edital, os escolhidos serão convocados, oportunamente, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e pelo Instituto Doutor José Frota (IJF).

A remuneração dos selecionados será feita pelo esquema de plantão de 12 horas, variando de R$ 258,17 a R$ 476,62 para nível técnico, e de R$ 620,30 a R$ 3.964,54 para profissionais de nível superior.

A seleção era voltada para os profissionais com as seguintes formações:

técnico em radiologia;

técnico em enfermagem;

técnico de laboratório de análises clínicas;

assistente social;

enfermeiro;

enfermeiro estomaterapeuta;

farmacêutico hospitalar;

farmacêutico bioquímico;

fisioterapeuta;

nutricionista;

psicólogo;

médico.

Os credenciados prestarão serviços, exclusivamente, nas Unidades de Saúde Municipais que tenham leitos destinados ao atendimento específico de pacientes acometidos pelo novo coronavírus, vinculadas à SMS e ao IJF.

A seleção tem vigência limitada até o dia 31 de dezembro de 2021, ou até enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública no município de Fortaleza.