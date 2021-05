Escola de Aprendizes Marinheiros divulga edital com 750 vagas, inscrições abrem segunda (24)

A Escolas de Aprendizes Marinheiros divulgou edital de concurso público com 750 vagas para homens com ensino médio. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (24), até 13 de junho, no site.

Os selecionados irão participar do Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) e, posteriormente, podem ser graduados a marinheiros. A EAMCE, localizada em Fortaleza, é um dos pontos para realização das provas e eventos.

A taxa de inscrição é de R$ 40, a ser paga até 18 de junho. Candidatos de famílias inscritas no Cadúnico para Programa Sociais têm isenção do valor.

A selação é realizada por uma prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde e verificação de documentos. O exame objetivo contempla 50 questões distribuídas por Ciências – Física e Química (15), Língua Portuguesa (15), Matemática (15) e Inglês (5).

São 600 vagas para ampla concorrência e 150 para candidatos autodeclarados negros, que também passam por procedimento de heteroidentificação. Dos que realizarem a prova, 1.500 são convocados para os eventos complementares - sendo 1.200 de ampla concorrência e 300 para cotistas.

Calendário

Inscrições - 24/05 a 13/06

Prazo para pagamento da taxa de inscrição - até 18 de junho

Divulgação da relação dos candidatos que se autodeclararam

pretos ou pardos - a partir de 29/06

Prova escrita objetiva - prevista para segunda quinzena de julho

Verificação de documentos - 5/10 a 19/10

Avaliação psicológica - 8/11 a 22/11

Inspeção de saúde - 26/10 a 26/11

Teste de aptidão física - 30/09 a 5/11

As datas de divulgação dos resultados e convocação dos selecionados ainda serão divulgadas. Todos os detalhes estão disponíveis no edital.

Formação

A formação dos selecionados ocorre nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, de forma gratuita e com duração de um ano letivo. O curso dura 48 semanas, com disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

O cucrso possui duas fases: a primeira, no grau hierárquico de Aprendiz-Marinheiro (AM), destinada à formação militar-naval, e a segunda, no grau hierárquico de Grumete (GR), destinada à especialização técnica.

O aprendiz marinheiro recebe bolsa-auxílio de R$ 1.303,90. E como Grumete, recebe um valor total de R$ 1.398,30.

O curso ocorre em internato, no qual é oferecido alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.