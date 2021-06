Empresa de tecnologia abre 420 vagas de emprego para atendente em Juazeiro do Norte

Até o fim do mês de junho, a empresa de tecnologia AeC estará recrutando 420 colaboradores para a função de atendente em Juazeiro do Norte. As oportunidades são para trabalho presencial e home office.

Para participar da seleção, é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência como atendente para concorrer.

Os interessados devem se cadastrar no site da empresa.

A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet. Os funcionários terão direito a plano de saúde e plano odontológico.